Абисалов Асламбек Тепсарикоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абисалов Асламбек Тепсарикоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Абисалов Махарбек

Мать ребёнка: Абисалова Дина

Рождение ребёнка
1926

Сын: Абисалов Таймураз

Мать ребёнка: Абисалова Дина

Рождение ребёнка
1927

Сын: Абисалов Энвер

Мать ребёнка: Абисалова Дина

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Лима

Мать ребёнка: Абисалова Дина

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Абисалова Дина

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Абисалова Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абисалова Дина

Смерть
1962
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