Абисалов Асламбек Тепсарикоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Абисалов Махарбек
Мать ребёнка: Абисалова Дина
Рождение ребёнка
1926
Сын: Абисалов Таймураз
Мать ребёнка: Абисалова Дина
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абисалов Энвер
Мать ребёнка: Абисалова Дина
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Лима
Мать ребёнка: Абисалова Дина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Абисалова Дина
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Абисалова Дина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абисалова Дина
Смерть
1962