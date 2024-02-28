Шишаева (Редькина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишаев Евгений Леонидович
Рождение ребёнка
28.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишаев Евгений Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно