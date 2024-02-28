Шишаева (Редькина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишаева (Редькина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишаев Евгений Леонидович

Рождение ребёнка
28.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишаев Евгений Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишаев Евгений Леонидович

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