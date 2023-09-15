Темников Захар Анистафорович
Место рождения674554 Turga, Zabaykalsky Krai Russia
Дата рождения1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Темников Анистафор Степанович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936