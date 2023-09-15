Темников Захар Анистафорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемников Захар Анистафорович

Темников Захар Анистафорович

Место рождения

674554 Turga, Zabaykalsky Krai Russia

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Темников Анистафор Степанович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова Екатерина Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.