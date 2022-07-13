Авдотья Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Антонов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ефим Якимка
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Алексей Исаев
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Игнатей Исаев
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Варвара Исаева
Отец ребёнка: Исай Антонов
Смерть
Неизвестно