Авдотья Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Антонов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ефим Якимка

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алексей Исаев

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Игнатей Исаев

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Варвара Исаева

Отец ребёнка: Исай Антонов

Смерть
Неизвестно

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