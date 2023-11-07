Верховский Мошка Иолиевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1900
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верховская) ?
Мать ребёнка: Верховский (Ванетик) Малка
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
главным бухгалтером крупнейшего в Одессе гастронома (на углу Дерибасовской),
Смерть
1984