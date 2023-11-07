Верховский Мошка Иолиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский Мошка Иолиевич

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

01.07.1900

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верховская) ?

Мать ребёнка: Верховский (Ванетик) Малка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верховский (Ванетик) Малка

Работа или профессия
Неизвестно
главным бухгалтером крупнейшего в Одессе гастронома (на углу Дерибасовской),
Смерть
1984
Одесса, Одеська область

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