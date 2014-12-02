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Лукшин Родион Александрович

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

02.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2014

Отец: Лукшин Александр Владимирович

Мать: Лукшина Зоя Михайловна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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