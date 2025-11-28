Василий Филиппов 24.02.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Филиппов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 24.02.1855 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Филипп Андреянов07.10.1825 ст. г.р.
Мать
Фёкла Антонова11.09.1825 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1855 ст.

Отец: Филипп Андреянов

Мать: Фёкла Антонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Соболевка. пом. Соболев. крест. безфамильные.

Крещение
27.02.1855 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприеминки с. Тогустемира г. Звенигородского кр. Захар Никитин и гна Кистерова кр. девка Варвара Макарова

Смерть
Неизвестно

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