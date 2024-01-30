Безбородников Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбородникова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбородникова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно