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Безбородников Михаил Васильевич

Место рождения

Староборискино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1924

Отец: Безбородников Василий Николаевич

Мать: Понятова Анастасия Федоровна

Староборискино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородникова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородникова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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