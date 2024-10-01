Скляров Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1904
Дата смерти28.07.1990
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904
Отец: Скляров Михаил
Мать: Склярова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1932
Дочь: Склярова Вера Петровна
Мать ребёнка: Шевченко Александра Семеновна
Рождение ребёнка
21.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болотова (Ильченко) Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
09.02.1949
Мать ребёнка: Склярова Александра Георгиевна
Смерть
28.07.1990