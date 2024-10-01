Скляров Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляров Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1904

Дата смерти

28.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904

Отец: Скляров Михаил

Мать: Склярова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склярова (Ивакина) Зоя Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склярова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
26.05.1932

Дочь: Склярова Вера Петровна

Мать ребёнка: Шевченко Александра Семеновна

Рождение ребёнка
21.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болотова (Ильченко) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
09.02.1949

Сын: Скляров Юрий Петрович

Мать ребёнка: Склярова Александра Георгиевна

Смерть
28.07.1990

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