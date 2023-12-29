Мирсаитова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1968
Дочь: Юшманова Ирина Гаптрауфовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1972
Дочь: Светлана Гаптрауфовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1978
Дочь: Минеева Эльвира Гаптрауфовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности