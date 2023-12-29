Мирсаитова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирсаитова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1968

Дочь: Юшманова Ирина Гаптрауфовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1972

Дочь: Светлана Гаптрауфовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1978

Дочь: Минеева Эльвира Гаптрауфовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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