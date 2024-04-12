(Золото) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения05.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1870
Отец: Золото Захар Георгиевич
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Крещение
12.02.1870
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-204. | Godparents:Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и сестра его Пелагея Ильинична
Смерть
Неизвестно