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(Золото) Мария Захаровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

05.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1870

Отец: Золото Захар Георгиевич

Мать: Золото Мелания Гавриловна

Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-205.
Крещение
12.02.1870
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-204,зап.-9,ГАДО,Ф - 425-2-1 кадр-204. | Godparents:Сего прихода пономарь Георгий Филиппов и сестра его Пелагея Ильинична
Смерть
Неизвестно
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