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Будина Марфа Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Стефан Елисеев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Будин Макарий Стефанов

Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Будина) Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Будина) Ульяна Стефанова

Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Будин Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев

Смерть
Неизвестно

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