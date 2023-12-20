Будина Марфа Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будин Стефан Елисеев
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Будина) Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Будина) Ульяна Стефанова
Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Будин Стефан Елисеев
Смерть
Неизвестно