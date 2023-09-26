Ахмедов Мавлюд (Павлик) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Мавлюд (Павлик)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмедов Ибрагим

Мать: Астафьева Матрена

Рождение ребёнка
12.06.1943

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Лида или Надя

Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Рахима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедова Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмедова Рахима

Развод
Неизвестно

Жена: Лида или Надя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лида или Надя

Смерть
Неизвестно
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