Ахмедов Мавлюд (Павлик)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмедов Ибрагим
Мать: Астафьева Матрена
Рождение ребёнка
12.06.1943
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Лида или Надя
Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмедова Рахима
Развод
Неизвестно
Жена: Лида или Надя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лида или Надя
Смерть
Неизвестно