(Попова) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1905

Отец: Попов Ефимий Борисович

Мать: Попова (Истомина) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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