(Попова) Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно