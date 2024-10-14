Мяздрикова Ирина
женский, родилась Около 1796
умерла Неизвестно
Супруги
Мяздриков Иван ФедуловичОколо 1794 г.р.
Дети
Мяздриков Михаил ИвановичОколо 1816 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Мяздриков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мяздриков Иван Федулович
Смерть
Неизвестно