Мяздрикова Ирина Около 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова Ирина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1796

умерла Неизвестно

Супруги
Мяздриков Иван ФедуловичОколо 1794 г.р.
Дети
Мяздриков Михаил ИвановичОколо 1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Иван Федулович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Мяздриков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мяздриков Иван Федулович

Смерть
Неизвестно

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