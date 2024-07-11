Костров Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1908
Дочь: Кострова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кострова Наталия Ивановна (Иоаннова)
Рождение ребёнка
23.12.1911
Сын: Костров Константин Иванович
Мать ребёнка: Кострова Наталия Ивановна (Иоаннова)
Смерть
Неизвестно