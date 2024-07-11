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Костров Иван Сергеевич

Место рождения

Костиново, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костиново, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострова Наталия Ивановна (Иоаннова)

Рождение ребёнка
21.01.1908

Дочь: Кострова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кострова Наталия Ивановна (Иоаннова)

Костиново, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.12.1911

Сын: Костров Константин Иванович

Мать ребёнка: Кострова Наталия Ивановна (Иоаннова)

Костиново, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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