Федосья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Константинов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ульяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Константинов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Константинов

Смерть
Неизвестно

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