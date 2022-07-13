Федосья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Константинов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ульяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Константинов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Константинов
Смерть
Неизвестно