Шашкина (Бородина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкина (Бородина) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1938

Дата смерти

22.08.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938

Отец: Бородин Николай Евгеньевич

Мать: Бородина (Мелентьева) Клавдия Аркадьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.08.2022

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