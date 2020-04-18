Чиркова (Королева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Королева) Анна

Место рождения

г Кярдлы Эстония

Дата рождения

27.06.1941

Дата смерти

18.04.2020

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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вг
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Место
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Рождение
27.06.1941

Отец: Королев Иван

Мать: Королева Анна

г Кярдлы Эстония
Рождение ребёнка
16.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Николай

дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Николай

Смерть
18.04.2020
г. Рязань
Причина смерти: онкология меланома
Похороны
Неизвестно
г.Рязань
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