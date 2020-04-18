Чиркова (Королева) Анна
Место рожденияг Кярдлы Эстония
Дата рождения27.06.1941
Дата смерти18.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1941
Отец: Королев Иван
Мать: Королева Анна
г Кярдлы Эстония
Рождение ребёнка
16.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Николай
дер.Фроловское Касимовского рн. Рязанской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Николай
Смерть
18.04.2020
г. Рязань
Причина смерти: онкология меланома
Похороны
Неизвестно
г.Рязань