(Уразаева) Тутукуш
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Велишев Аряп
Рождение ребёнка
1784
Сын: Аряпов Канюк
Отец ребёнка: Велишев Аряп
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно