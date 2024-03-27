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(Уразаева) Тутукуш

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велишев Аряп

Рождение ребёнка
1784

Сын: Аряпов Канюк

Отец ребёнка: Велишев Аряп

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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