Вородимов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1999
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Вородимов Иван Иванович
Мать: Вородимова Акулина
Рождение ребёнка
24.05.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вородимова Надежда Ивановна
Новороссийск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вородимова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элеонора Николаевна
Мать ребёнка: Вородимова Вера Васильевна
Смерть
1999