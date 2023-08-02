Вородимов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вородимов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Вородимов Иван Иванович

Мать: Вородимова Акулина

Рождение ребёнка
24.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вородимова Надежда Ивановна

Новороссийск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вородимова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора Николаевна

Мать ребёнка: Вородимова Вера Васильевна

Смерть
1999
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