Никитина Агафья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Никитин Василий Никанорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Никитин Василий Никанорович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никитин Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно