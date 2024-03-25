Никитина Агафья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Агафья Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Никитин Демид Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Никанорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Никитин Василий Никанорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никитин Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Никанорович

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Василий Никанорович

Место жительства
Неизвестно
Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
Неизвестно
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