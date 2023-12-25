Марилов Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марилов Александр Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марилова Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Марилов Константин Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Марилов Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1932
Сын: Марилов Николай Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно