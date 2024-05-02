Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раскосова Прасковья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Каза́цкое (укр. Козацьке) – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина) на берегу реки Супой.
Смерть
Неизвестно