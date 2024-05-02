Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раскосова Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Каза́цкое (укр. Козацьке) – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина) на берегу реки Супой.
Смерть
Неизвестно

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