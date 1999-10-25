Багдалов Зиятдин Билялович
Место рожденияс.Вязовый Гай, Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти25.10.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925
Отец: Багдалов Билял Мубинович
с.Вязовый Гай, Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
12.12.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багдалова Зайняб
Военная награда
Неизвестно
Богдалов Зыя Билялович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Вязовый Гай. Юбилейная картотека
Смерть
25.10.1999