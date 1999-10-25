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Багдалов Зиятдин Билялович

Место рождения

с.Вязовый Гай, Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

25.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: Багдалов Билял Мубинович

Мать: не указана

с.Вязовый Гай, Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н
Рождение ребёнка
12.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багдалова Зайняб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багдалова Зайняб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багдалова Зайняб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багдалова Зайняб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багдалова Зайняб

Военная награда
Неизвестно
Богдалов Зыя Билялович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Вязовый Гай. Юбилейная картотека
Смерть
25.10.1999
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