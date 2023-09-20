Братусëва Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братусëва Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качанов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Братусëв Игорь Олегович

Отец ребёнка: Братусëв Олег Григорьевич

Рождение ребёнка
03.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братусëв Олег Григорьевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.12.1992

Дочь: Братис (Братусëва) Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Братусëв Олег Григорьевич

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