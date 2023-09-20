Братусëва Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качанов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Братусëв Олег Григорьевич
Рождение ребёнка
03.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Братусëв Олег Григорьевич
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.12.1992
Дочь: Братис (Братусëва) Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Братусëв Олег Григорьевич