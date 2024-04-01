Сухопаров Григорей 2Й Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопаров Григорей 2Й Андреевич

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сухопаров Андрей Григорьевич

Мать: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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