Сухопаров Григорей 2Й Андреевич
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Сухопаров Андрей Григорьевич
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно