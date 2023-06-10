Клыков Игорь Владимировмч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлыков Игорь Владимировмч

Клыков Игорь Владимировмч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2008

Дочь: Клыкова Ева Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.2012

Сын: Клыков Марк Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.