Клыков Игорь Владимировмч
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2008
Дочь: Клыкова Ева Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2012
Сын: Клыков Марк Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности