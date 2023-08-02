Ынаалай Наталья Анчыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ынаалай Наталья Анчыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Ынаалай Дамба-Доржу Сергеевич

Отец ребёнка: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Кызыл-Оол Долума Сергеевна

Отец ребёнка: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Рождение ребёнка
1981

Сын: Ынаалай Даваа-Доржу Сергеевич

Отец ребёнка: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Чинчи Сергеевна

Отец ребёнка: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Рождение ребёнка
1996

Сын: Ынаалай Аман-Болзун Сергеевич

Отец ребёнка: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ынаалай Сергей Бады-Хоевич

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