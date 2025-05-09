Dimenbort Leonid B.
мужской, родился 20.12.1959, Uzbekistan, Kokand
умер 19.04.2015, Columbus, Ohio USA
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Uzbekistan, Kokand
Бракосочетание
05.07.1996
Жена: скрыто настройками приватности
Akron, Ohio USA
Рождение ребёнка
12.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Akron, Summit, Ohio, United States
Рождение ребёнка
04.01.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Westerville, Franklin, Ohio, United States
Смерть
19.04.2015
Columbus, Ohio USA
Похороны
Неизвестно
Columbus, Ohio