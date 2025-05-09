Dimenbort Leonid B. 20.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Dimenbort Leonid B.

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 20.12.1959, Uzbekistan, Kokand

умер 19.04.2015, Columbus, Ohio USA

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Uzbekistan, Kokand

Бракосочетание
05.07.1996

Жена: скрыто настройками приватности

Akron, Ohio USA

Рождение ребёнка
12.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Akron, Summit, Ohio, United States

Рождение ребёнка
04.01.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Westerville, Franklin, Ohio, United States

Смерть
19.04.2015
Columbus, Ohio USA

2655 Performance Dr., Columbus, OH

Похороны
Неизвестно
Columbus, Ohio

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