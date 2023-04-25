Юлдашева (Мамаюнусова) Зульфия Мурадуллаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлдашева Паризод Улугбековна
Отец ребёнка: Юлдашев Улугбек Хаджиевич
Рождение ребёнка
12.11.1994
Дочь: Юлдашева Шохида Улугбековна
Отец ребёнка: Юлдашев Улугбек Хаджиевич
Рождение ребёнка
14.12.1995
Сын: Юлдашев Хамза Улугбекович
Отец ребёнка: Юлдашев Улугбек Хаджиевич
Рождение ребёнка
14.07.1997
Сын: Юлдашев Темерлан Улугбекович
Отец ребёнка: Юлдашев Улугбек Хаджиевич