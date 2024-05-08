Соловьева (Буянова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961
Бракосочетание
08.09.1979
Рождение ребёнка
05.12.1980
Сын: Осокин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Осокин Валерий Петрович
Белышево, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осокин Валерий Петрович
Бракосочетание
05.07.1996