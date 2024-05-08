Соловьева (Буянова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева (Буянова) Валентина Александровна

Соловьева (Буянова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1961

Отец: Буянов Александр Андреевич

Мать: Буянова Анна Васильевна

Бракосочетание
08.09.1979

Муж: Осокин Валерий Петрович

Волынцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1980

Сын: Осокин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Осокин Валерий Петрович

Белышево, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осокин Валерий Петрович

Волынцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.07.1996

Муж: Соловьев Сергей Алексеевич

Волынцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close