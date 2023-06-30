Яблокова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблокова Юлия

Яблокова Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Евгеньевич

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Михаил Евгеньевич

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