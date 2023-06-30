Яблокова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Евгеньевич
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно