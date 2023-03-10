Наум Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Феодор Петров
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр Наумов
Мать ребёнка: Матрена Акимова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петр Наумов
Мать ребёнка: Матрена Акимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Наумова
Мать ребёнка: Афимья Аггеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Аггеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Акимова
Смерть
Неизвестно