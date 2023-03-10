Наум Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наум Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1825 г.р.
1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Феодор Петров

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр Наумов

Мать ребёнка: Матрена Акимова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петр Наумов

Мать ребёнка: Матрена Акимова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Наумова

Мать ребёнка: Афимья Аггеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Аггеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Акимова

Смерть
Неизвестно
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