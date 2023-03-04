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Ерёмин Данило Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ерёмин Илья Борисович

Мать: Ерёмина Марья Селивертова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Зиновия Васильева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ерёмина) Евдоки Данилова

Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ерёмина) Акилина Данилова

Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева

Рождение ребёнка
17.02.1846 ст.

Дочь: (Ерёмина) Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева

Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Дочь: (Ерёмина) Наталия Данилова

Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ерёмина) Марья Данилова

Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева

Смерть
После 1858

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