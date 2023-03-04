Ерёмин Данило Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ерёмин Илья Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ерёмина) Евдоки Данилова
Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ерёмина) Акилина Данилова
Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
17.02.1846 ст.
Дочь: (Ерёмина) Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Дочь: (Ерёмина) Наталия Данилова
Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ерёмина) Марья Данилова
Мать ребёнка: Ерёмина Зиновия Васильева
Смерть
После 1858