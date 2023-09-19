Казалетова Наталия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазалетова Наталия Егоровна

Казалетова Наталия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казалетов Михаил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.05.1908 ст.

Сын: Казалетов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Казалетов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Воскресенская церковь на малой Бронной 26.05.1908 Москва Петр Михайлович Казалетов Костромской губерніи, Галичского уезда, Пречистенской волости, деревни Карманова отец крестьянин Михаил Пав... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Дочь: Казалетова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Казалетов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Церковь Христорождественская, Никитского сорока 30.07.1909 Москва Вера Михайловна Казалетова Костромской губерніи, Галичского уезда, Пречистенской волости, деревни Карманова отец крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1911

Дочь: Казалетова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Казалетов Михаил Павлович

Москва, город федерального значения Москва
https://ya.ru/archive/catalog/73195ea9-b108-4933-a2cc-c0d8b363832f/87?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&snippet=%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA+%D0%9A... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.