Казалетова Наталия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.05.1908 ст.
Сын: Казалетов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Казалетов Михаил Павлович
Москва, Воскресенская церковь на малой Бронной 26.05.1908 Москва Петр Михайлович Казалетов Костромской губерніи, Галичского уезда, Пречистенской волости, деревни Карманова отец крестьянин Михаил Пав... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Дочь: Казалетова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Казалетов Михаил Павлович
Москва, Церковь Христорождественская, Никитского сорока 30.07.1909 Москва Вера Михайловна Казалетова Костромской губерніи, Галичского уезда, Пречистенской волости, деревни Карманова отец крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1911
Дочь: Казалетова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Казалетов Михаил Павлович
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Смерть
Неизвестно