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Анастасия Яковлевна

Место рождения

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

До 1673 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Яков Степанович

Мать: не указана

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 101об-102 лист. Деревня Поплевино. Степан Степанович, 60 лет и жена его Акулина Ивановна, 40 лет. У них сын Федор, 5 лет. Племянник Петр Яковлевич, 30 лет у него жена Ксения Трофимовна,... Показать все
Смерть
После 1722

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