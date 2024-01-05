Константинова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смерти24.02.1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константинов Сергей
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Константинов Фома Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Константинов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Константинов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Смерть
24.02.1844 ст.
От горячки ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 301