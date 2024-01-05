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Константинова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

24.02.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Сергей

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Константинов Фома Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Константинов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Константинов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 183
Смерть
24.02.1844 ст.
Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
От горячки ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №637, стр. 301

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