Павлова Марфа Павловна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никифоров Николай Никифорович
Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Никифорова Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифоров Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Никифорова Соломония Никифоровна
Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1838