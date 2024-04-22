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Павлова Марфа Павловна

Место рождения

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Никифоров Николай Никифорович

Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Никифорова Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифоров Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Никифорова Соломония Никифоровна

Отец ребёнка: Григорьев Никифор Григорьевич

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Никифор Григорьевич

Смерть
После 1838
Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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