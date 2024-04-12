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Корольков Яков Иванович

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Корольков Иван Ларионович

Мать: 1-я жена

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Корольков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Корольков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Корольков Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Королькова Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Королькова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850
Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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