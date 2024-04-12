Корольков Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Корольков Иван Ларионович
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Корольков Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Корольков Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Королькова Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Королькова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Королькова Авдотья Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850