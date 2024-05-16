Трошков Даниил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: Трошкова Анастасия Данииловна
Мать ребёнка: Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1896
Дочь: Трошкова Анна Данииловна
Мать ребёнка: Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно