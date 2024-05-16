Трошков Даниил Иванович 04.12.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошков Даниил Иванович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1873

Отец: Трошков Иван Иванович

Мать: Трошкова (Вятчанина) Варвара Сергеевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: Трошкова Анастасия Данииловна

Мать ребёнка: Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1896

Дочь: Трошкова Анна Данииловна

Мать ребёнка: Трошкова (Лошкина) Ирина Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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