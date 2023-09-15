Курнаев Александр
Место рожденияд. Потоскуево Уфимского района Башкирской АССР
Дата рождения14.10.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938
Отец: Курнаев Михаил
Рождение ребёнка
01.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно