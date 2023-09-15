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Курнаев Александр

Место рождения

д. Потоскуево Уфимского района Башкирской АССР

Дата рождения

14.10.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938

Отец: Курнаев Михаил

Мать: Курнаева (Неменкова) Ольга

Рождение ребёнка
01.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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