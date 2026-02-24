Львов Андрей Александрович 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Львов Андрей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1841, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Львов Александр Дмитриевич17.12.1800 г.р.
Мать
Львова (Долгорукова) Мария Андреевна15.08.1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Львов Александр Дмитриевич

Мать: Львова (Долгорукова) Мария Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Умер в Петербурге от тифа.

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