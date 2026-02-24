Львов Андрей Александрович
мужской, родился 1841, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецЛьвов Александр Дмитриевич17.12.1800 г.р.
МатьЛьвова (Долгорукова) Мария Андреевна15.08.1805 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург