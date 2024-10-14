Потоцкий Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потоцкий Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1952

Сын: Потоцкий Степан Петрович

Мать ребёнка: Потоцкая Мария

Рождение ребёнка
10.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потоцкая Мария

Ляховичи, Ляховичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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