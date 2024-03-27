Коварская (Паташова) Итта
Место рожденияУлан-Удэ
Дата рождения1909
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Мать: Поташова Белла
Улан-Удэ
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Элла
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коварский Давыд
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Рождение ребёнка
1935
Сын: Коварский Эдуард
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Черняева Фрейда (Фая)
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Рождение ребёнка
1938
Сын: Коварский Владимир
Отец ребёнка: Коварский Самуил
Смерть
1950
г.Улан-Удэ
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия