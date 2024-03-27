Коварская (Паташова) Итта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коварская (Паташова) Итта

Место рождения

Улан-Удэ

Дата рождения

1909

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: Поташова Белла

Улан-Удэ
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Элла

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коварский Давыд

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Рождение ребёнка
1935

Сын: Коварский Эдуард

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Черняева Фрейда (Фая)

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Рождение ребёнка
1938

Сын: Коварский Владимир

Отец ребёнка: Коварский Самуил

Смерть
1950
г.Улан-Удэ
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Россия
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