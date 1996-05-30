Красняков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красняков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1962

Дата смерти

30.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1962

Отец: Красняков Иван

Мать: Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
19.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Валерьевна

Смерть
30.05.1996
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