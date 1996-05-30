Красняков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1962
Дата смерти30.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1962
Отец: Красняков Иван
Мать: Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
19.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Валерьевна
Смерть
30.05.1996