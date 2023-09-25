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Николаева Нина Ильинична

Место рождения

Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Фёдорович

Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
15.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Григорий Фёдорович

Машканка, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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