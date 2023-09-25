Николаева Нина Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1959
Рождение ребёнка
15.08.1962
Смерть
Неизвестно