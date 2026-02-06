Францеллитти Джузеппе 07.08.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Францеллитти Джузеппе

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.08.1897

умер 15.04.1969, Латина

Супруги
Францеллитти (Бабарович) Паола05.11.1895 г.р.
Дети
Чима (Францеллитти) Фернанда20.01.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Францеллитти (Бабарович) Паола

Рождение ребёнка
20.01.1928

Дочь: Чима (Францеллитти) Фернанда

Мать ребёнка: Францеллитти (Бабарович) Паола

город Сеззе, Латина, Лацио, Королевство Италия

Смерть
15.04.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.