Францеллитти Джузеппе
мужской, родился 07.08.1897
умер 15.04.1969, Латина
Супруги
Францеллитти (Бабарович) Паола05.11.1895 г.р.
Дети
Чима (Францеллитти) Фернанда20.01.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1928
Дочь: Чима (Францеллитти) Фернанда
Мать ребёнка: Францеллитти (Бабарович) Паола
город Сеззе, Латина, Лацио, Королевство Италия
Смерть
15.04.1969