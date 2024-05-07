Ефимова Елизавета Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимова Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худасова Анастасия Илларионовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.05.1925

Дочь: Полетова-Ефимова Александра Илларионовна

Отец ребёнка: Ефимов Илларион

Рождение ребёнка
09.03.1937

Дочь: Соловьева Валентина Илларионовна

Отец ребёнка: Ефимов Илларион

Смерть
Неизвестно

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