Ефимова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худасова Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.05.1925
Дочь: Полетова-Ефимова Александра Илларионовна
Отец ребёнка: Ефимов Илларион
Рождение ребёнка
09.03.1937
Дочь: Соловьева Валентина Илларионовна
Отец ребёнка: Ефимов Илларион
Смерть
Неизвестно