Anna Gavrilovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Anna Gavrilovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Leskinen / Leskin (Sotikova) Paraskeva Ivanovna

Отец ребёнка: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лев Иванович

Отец ребёнка: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)

Рождение ребёнка
1740

Сын: Зотиков Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)

Смерть
Неизвестно

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