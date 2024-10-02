Anna Gavrilovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Leskinen / Leskin (Sotikova) Paraskeva Ivanovna
Отец ребёнка: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лев Иванович
Отец ребёнка: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Иван Зотикович (Ivan Zotikpoika)
Смерть
Неизвестно